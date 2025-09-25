Театр из Лобни завершил гастроли в Архангельской области

Лобненский коллектив «Камерная сцена» выступал в городе Котлас в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Ответный гастрольный тур открыла постановка главного режиссера театра Николая Круглова по пьесе Гоголя «Ревизор».

Гастроли продолжились музыкальным спектаклем «Черная курица», комедией «Гарем» и авторской версией пьесы «Гроза».

Труппу лобненского театра приветствовали глава города Котлас Денис Шевела и директор Котласского драматического театра Мирослав Вельган. Они вручили артистам подарки — книгу об истории города и календари.

Директор «Камерной сцены» Светлана Давыдова поблагодарила Котласский драматический театр и все его службы за гостеприимство, поддержку и помощь.

«Благодарим зрителей за ваши искренние эмоции, аплодисменты и внимание к каждому нашему спектаклю. Отдельная благодарность городу Котлас, который навсегда останется в нашей памяти», — сказала Светлана Давыдова.