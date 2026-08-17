Театр из Лобни стал лауреатом фестиваля в Сергиевом Посаде

Ежегодный фестиваль «У Троицы. Вне формата» прошел в Сергиевом Посаде15-16 августа. На конкурсе успешно выступил театр «Куклы и Люди» из Лобни.

Мероприятие является спутником большого международного фестиваля «У Троицы». Театры представляют на суд зрителей и жюри экспериментальные, пластические, кукольные и интерактивные постановки под открытым небом.

Во второй день фестиваля лобненский театр показал спектакль «Золотая рыбка», который был отмечен дипломом лауреата.

«Спасибо фестивалю и зрителям за теплый прием, а нашей команде — за то, что каждый раз дарит зрителям сказку», — отметила художественный руководитель театра Жанна Демихова.

Театр «Куклы и Люди» работает в Лобне с 1999 года. В репертуаре— кукольные, драматические и смешанные спектакли для детей и взрослых. В 2013 году театр стал муниципальным автономным учреждением культуры и переехал в новое помещение на Лобненском бульваре.