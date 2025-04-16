Театр из Красногорска победил на международном фестивале Global Asia

Литературный театр «Отражение» из Красногорска принял участие в III Международном конкурсе-фестивале в сфере культуры «Global Asia — 2025». Актеры заняли первое место с постановкой «Найти человека» по повести Агнии Барто.

Конкурс-фестиваль проводили при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках указа президента о развитии российско-китайских отношений и расширении двусторонних связей в области культуры.

Литературный театр получил диплом лауреата первой степени за театрально-документальную композицию «Найти человека» по мотивам одноименной пьесы Агнии Барто. Инсценировку выполнил Игорь Михалев, а постановку — Ренат Гусманов и Игорь Михалев.

Театр «Отражение» стал полноправным членом Российского культурного реестра и получил звание резидента Российско-Китайского реестра одаренных людей среди лучших работ секций Российской Федерации и стран СНГ.