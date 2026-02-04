Театр из Котельников стал лауреатом всероссийского фестиваля

Пресс-служба администрации г. о. Котельники

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Котельники

Коллектив театральной студии «Лампа» вернулся с всероссийского обучающего фестиваля‑практикума творческой лаборатории «Пока горит свеча» с наградами. На суд жюри были представлены два спектакля, и оба добились высоких результатов.

Обе работы — «Похождения жука‑носорога» и «Новые приключения Калле Блумквиста» — были удостоены звания лауреатов второй степени.

Кроме того, режиссер Ольга Полевая была награждена за лучшую режиссуру, а постановка о Калле Блумквисте также была признана лучшим спектаклем и отмечена за лучшую программку по версии альтернативного жюри.

Успешно выступили воспитанники студии и в конкурсе художественного слова. Виктория Ковалева, Валерия Димитрова и Тимур Сагидуллин стали дипломантами третьей степени, а Гагик Казарян — лауреатом третьей степени.

Руководитель коллектива Ольга Полевая отметила, что поездка запомнится яркими впечатлениями, профессиональными мастер-классами, работой детского жюри и творческой атмосферой фестиваля. Для студии эти дни стали важным этапом профессионального роста и источником нового вдохновения.