Театр из Череповца представил патриотический спектакль в Серпухове

На сцене Серпуховского музыкально-драматического театра 29 ноября состоялся патриотический спектакль «Ради жизни», представленный коллективом Череповецкого Театра для детей и молодежи. Спектакль был поставлен по поэме Александра Твардовского «Василий Теркин» и режиссирован Татьяной Шестериковой.

Данный визит стал ответным шагом после успешного выступления серпуховской труппы в Череповце в октябре, что подчеркивает укрепление культурных связей между городами. В Год защитника Отечества постановка вызвала живой отклик у зрителей, и зал, наполненный памятью о подвиге героев, провожал артистов бурными овациями.

Заместитель главы Городского округа Серпухов Оксана Лебедева отметила, что этот визит стал значимым патриотическим событием, способствующим укреплению связи между поколениями и городами.

Событие прошло в рамках федеральной программы «Большие гастроли» при поддержке Министерства культуры РФ и Росконцерта.