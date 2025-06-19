Театр из Чехова выступит на фестивале в Ярославле

Мелиховский театр «Чеховская студия» стал участником фестиваля «Волков. Подмостки», который состоится в Ярославле с 22 по 30 июня. В честь празднования 275-летия основания первого русского профессионального театра центр города превратится в театральные подмостки.

Площадками для современных постановок станут памятники архитектуры, площади, набережные, купеческие особняки, рестораны, современные городские пространства и промышленные объекты. В рамках мероприятия артисты театра «Чеховская студия» покажут спектакль «Дачный театр Антоши Чехонте» у стен Знаменской башни, построенной в 17 веке.

«Для нас всегда очень интересно представить свои спектакли в необычных пространствах, они получают новые интересные трактовки и смыслы. Мы впервые принимаем участие в этом фестивале, но опыт таких выступлений у нас есть. Мы везем на фестиваль не новый, но очень любимый зрителями спектакль по дачным рассказам А. П. Чехова», — отметил художественный руководитель театра Рустем Фесак.