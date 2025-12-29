Театр «ФЭСТ» в Мытищах открыли после реконструкции

В Мытищах после масштабной реконструкции 28 декабря вновь открыл двери для зрителей театр драмы и комедии «ФЭСТ». В торжественном мероприятии приняли участие представители власти и культурного сообщества.

В рамках первого этапа работ старое здание получило две новые пристройки общей площадью более тысячи квадратных метров. В них разместили репетиционные залы, гримерные комнаты, студию, а также помещения для хранения декораций и оборудования.

Почетными гостями церемонии открытия стали начальник Управления профессионального искусства и образования Наталья Рыбина, глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, председатель местного Совета депутатов Андрей Гореликов, а также художественный руководитель театра Игорь Шаповалов.

Территорию вокруг театра благоустроили. Помимо этого, в учреждении обновили мебель и усовершенствовали техническое оснащение обеих сцен — большой и камерной.

Вход стал удобнее для всех гостей, в том числе маломобильных, благодаря расширенному фойе и новому лифту. В здании установили современную систему видеонаблюдения, подключенную к комплексу «Безопасный регион».

На втором этапе реконструкции планируется оснастить новой техникой и мебелью мультимедийную студию, административные кабинеты и гримерки.

История театра «ФЭСТ» началась в 1976 году. Изначально это была студенческая инициатива в Московском лесотехническом институте. Со временем коллектив превратился в первый профессиональный театр города.