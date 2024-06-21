Театр ФЭСТ представил премьеру спектакля «Прощение Фемиды» в Мытищах

Фото: Пресс - служба Мытищи

В Мытищинском Доме культуры «Яуза» состоялась премьера спектакля «Прощение Фемиды». Постановку представил театр драмы и комедии «ФЭСТ».

Этот захватывающий детектив стал результатом прошлогодней творческой лаборатории «Дедукция». Игорь Шаповалов, художественный руководитель театра, отметил, что по условиям конкурса труппа должна была выбрать один сценарий для постановки, но такое решение оказалось сложным, поэтому были отобраны сразу три эскиза.

Сюжет спектакля разворачивается в рамках телевизионного шоу, где участники - осужденные преступники. Один из них совершил убийство, и участникам шоу предстоит разгадать эту тайну.

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