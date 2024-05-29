Театр драмы и комедии в Мытищах реконструируют к 2026 году

Как пояснили в ведомстве, сейчас рабочие приступили к подготовительным работам. В планах обновить четыре надземных этажа и один подземный, а также установить пассажирский лифт. В здании также появятся системы вентиляции с механическим и естественным побуждением.

Театр рассчитан на 465 мест, его площадь составляет около шести тысяч квадратных метров. По проекту реконструкцию завершат во втором квартале 2026 года.

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