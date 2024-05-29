Театр драмы и комедии в Мытищах реконструируют к 2026 году

Фото: Пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Реконструкция театра драмы и комедии «Фэст» началось в Мытищах. Соответствующее извещение получил подмосковный Главстройнадзор.

Как пояснили в ведомстве, сейчас рабочие приступили к подготовительным работам. В планах обновить четыре надземных этажа и один подземный, а также установить пассажирский лифт. В здании также появятся системы вентиляции с механическим и естественным побуждением.

Театр рассчитан на 465 мест, его площадь составляет около шести тысяч квадратных метров. По проекту реконструкцию завершат во втором квартале 2026 года.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Та еще ягодка! Как и где купить вкусную и полезную черешню

Не только конопля. За какие растения дачники могут поплатиться рублем?

Фейк: из продажи уберут произведение Остера «Вредные советы»

Кто такой Руслан Стефанчук, которого Путин назвал юридически легитимным лидером Украины?

НДС, НДФЛ и вычеты. Что известно о налогах по-новому

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте