Театр драмы и комедии «ФЭСТ» реконструируют в Мытищах

Реконструкция Мытищинского театра драмы и комедии «ФЭСТ» продолжается в Подмосковье. Там обновят кровлю, установят новое оборудование и обустроят помещения для складов.

Как рассказали в региональном Минстрое, специалисты уже завершили монолитные работы по возведению двухэтажных пристроек к основному зданию. Скоро они приступят к отделке, чтобы улучшить внешний вид театра.

«На объекте 90 рабочих и три единицы техники. Ведется кладка наружных стен в двухэтажных пристройках, кровельные работы, устройство системы вентиляции, монтаж слаботочных систем, отделочные работы во внутренних помещениях основного здания театра», — уточнили в ведомстве.

В здании утеплят кровлю, заменят окна и инженерное оборудование, установят новую мебель, а также световую и звуковую технику. На новых площадях разместят склады реквизита и декораций.

На территории проведут благоустройство.

Работы проводят в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».