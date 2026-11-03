Театр «Белая маска» в Подольске отметил 30-летний юбилей

В Доме культуры имени Лепсе в Подольске отпраздновал 30-летний юбилей театральный коллектив «Белая маска». Юбилейный вечер руководители студии Олег Чудницов-Хартулари и Анастасия Гулякина провели в формате театрального капустника, где объединили на сцене нынешних актеров и выпускников разных лет.

Артисты представили ретроспективу лучших работ: в программу вошли отрывки из спектаклей «Баба Шанель», «Женитьба», «Голый король», «Маугли», «Летучий корабль», «Маленькие трагедии», «Три апельсина» и «Казанова. Феникс». В труппе «Белой маски» сегодня занимаются около 40 человек, а поздравить юбиляров в этот вечер пришли 300 поклонников театрального искусства.Творческие подарки коллегам подготовили группа поддержки «Тайм» с номером «Зарождение», ансамбль «Вдохновение», танцевальный коллектив «Танцуем сердцем» и театральная студия «Понедельник». Администрация дома культуры отметила почетными грамотами артистов за преданность сцене, а руководителей коллектива — Олега Чудницова-Хартулари и Анастасию Гулякину — за вклад в развитие театрального искусства и многолетнее служение культуре.