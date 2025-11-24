Театр балета из Можайского округа стал призером областного конкурса

Юные артисты из Можайска продемонстрировали в напряженной конкурсной борьбе высокий уровень мастерства и волю к победе. Коллектив стал лауреатом второй степени в номинации «Авторские постановки на основе классического танца. Малая форма», лауреатом третьей степени — в номинациях «Классическое наследие. Ансамбль», и «Классическое наследие. Солисты и отдельные исполнители». Кроме того, в номинации «Авторские постановки на основе классического танца. Ансамбль» «Грация» стала дипломантом первой степени.

Успех на конкурсе стал результатом огромного труда ребят и их наставников, заслуженного работника культуры Московской области Светланы Савиной и Ксении Аббазовой.

«Ежедневные репетиции дали свои плоды. Ребята научились трудоспособности, концентрации внимания, в трудные минуты не опускать руки, а повторять снова и снова, пока не получится на 100% хорошо», — отметили руководители коллектива.