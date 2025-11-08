Театр «Апрель» из Ленинградской области завершил гастроли в Истре

Лодейнопольский театр «Апрель» из Ленинградской области представил в Истринском драматическом театре спектакль «Вера, Надежда, Любовь» и еще четыре постановки. Спектакли играли утром и вечером в течение четырех дней.

Теперь «Апрель» готовится принять артистов Истринского драмтеатра на собственной сцене. Для них это будут первые гастроли в рамках проекта. По условиям программы, обмен опытом возможен только между равными по мастерству коллективами.

«Важно, чтобы театры соответствовали друг другу по уровню. Это тоже некоторое условие комфортного существования при гастролях к ним или им у нас. Это хороший театр с хорошей сценой, с хорошей труппой. И мы даже исторически чем-то похожи судьбами», — сообщил художественный руководитель Истринского драматического театра Алексей Губин.

В ноябре артисты из Истры приедут с гастролями в театр «Апрель». Они представят в гостях четыре постановки: «Анну Каренину», «Родю», «Слугу двух господ» и «Емелю». Гастроли пройдут с 12 по 16 ноября.