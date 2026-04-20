Таунхаусы с участками построят в новом ЖК в Одинцове

Строительная компания получила разрешение на строительство таунхаусов в жилом комплексе «Жаворонки Клаб», расположенном в Одинцовском округе. Проект предполагает 135 трехэтажных домов площадью от 120 квадратных метров.

Планировки предусматривают просторные кухни-гостиные, несколько спален и санузлы на каждом уровне, что позволяет удобно организовать пространство для всей семьи. Минимальная стоимость на старте составит от 20 миллионов рублей. Покупателям доступны различные финансовые инструменты: ипотечные программы, рассрочка, специальные скидки при единовременной оплате.

Каждый таунхаус закрепляет за собой два парковочных места и земельный участок, который можно использовать для обустройства террасы, зоны отдыха, мини-сада или детской площадки.

Напомним, что «Жаворонки Клаб» — мультиформатный жилой комплекс комфорт-класса, который объединяет таунхаусы и малоэтажные жилые дома с квартирами, включая варианты с террасами на первом этаже и двухуровневые решения с выходом на кровлю. Здесь предусмотрено строительство детского сада на 260 мест и школы на 560 учеников. Кроме того, на территории откроется торговый комплекс с физкультурно-оздоровительным центром и амбулаторией на 71 посещение в смену.