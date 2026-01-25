Татьянин день отметили ежегодным молодежным фестивалем в Серпухове

В парке Олега Степанова прошел ежегодный фестиваль «Зачетный парк». Чемпион мира по боксу Федор Чудинов и лыжник Павел Жестков поддержали участников и пожелали им спортивных успехов.

Программу открыли соревнования по катанию на ватрушках в рамках «Студенческого мультиспорта». Победители получили призы. Среди гостей мероприятия оказались депутат окружного Совета, чемпион мира по боксу Федор Чудинов и председатель федерации лыжных гонок России Павел Жестков. Они также участвовали в «Снежных баталиях» и «Вечере уличных историй» — посиделках у костра. Для фотосессий работала тематическая зона «Студенческий стиль».

«Желаю не бояться мороза и всегда верить в свои силы. Такие события заряжают оптимизмом на весь год», — отметил Федор Чудинов.



Мероприятие наглядно показало: современная молодежь растет активной, спортивной и целеустремленной. Такое будущее вызывает лишь гордость.

