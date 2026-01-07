Татьяна Навка представит ледовое шоу «Щелкунчик» в Химках

Бесплатное ледовое шоу по мотивам сказки «Щелкунчик» пройдет в Химках 9 января. Постановку представят под художественным руководством Татьяны Навки и Петра Чернышева.

Представление состоится в 20:00 на Театральном катке в сквере «Юбилейный». Зрители увидят волшебную историю в исполнении мировых звезд фигурного катания, изящные танцы и захватывающий сюжет.

«Это шоу — возможность подарить себе и своим близким настоящее зимнее чудо. Мы создали спектакль, который понравится и детям, и взрослым, объединив в нем грацию фигурного катания и магию известной сказки», — отметила Татьяна Навка.

Вход на мероприятие свободный. В день проведения шоу, 9 января, массовое катание на катке отменяется для подготовки ледового покрытия.