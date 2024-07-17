Татьяна Альмухаметова из Мытищ победила на паралимпийских соревнованиях

Чемпионат России по легкой атлетике по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и спорту слепых стартовал в Чебоксарах 16 июля. Татьяна Альмухаметова из Мытищ вместе с напарником Станиславом Самариным стали первыми на дистанции 100 метров, завоевав золотую медаль.

Татьяна Альмухаметова не видит с рождения. Несмотря на это, девушка увлекается легкой атлетикой, плаванием, играет в шахматы и учится на психолога. У Татьяны несколько титулов: член Паралимпийской сборной России по легкой атлетике, кандидат в мастера спорта, мастер спорта, чемпионка России в беге на 100 и 200 метров, чемпионка летних Игр паралимпийцев.

По словам легкоатлетки, спорт — главное занятие в жизни, а секрет успеха — идти вперед и никогда не сдаваться.

В прошлом году свою победу спортсмены посвятили героям СВО: Татьяна и Станислав на чемпионате России по спорту слепых и соревнованиях «Мы вместе» в категории «легкая атлетика» получили золотую и серебряные медали.

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