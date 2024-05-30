Тарычевский пруд в Видном очистят от мусора и благоустроят

Благоустройство территории Малого Тарычевского пруда началось в Видном. Там очистят дно от мусора, а также приведут в порядок берега водоема.

Тарычевский пруд пользовался популярностью у жителей Видного, хотя и нуждался в очистке.

«Водоем и территорию вокруг ждет полное преображение. В настоящее время начали работы по обследованию и расчистке пруда. Также уже завершена подготовка территории к санитарной вырубке старых и аварийных деревьев», — рассказал заместитель главы Ленинского городского округа Вера Попова.

На объекте работают около 10 человек и спецтехника. Водолазу проводят обследование дна, а затем приступят к его очистке. На прилегающей территории демонтировали незаконные постройки и установили защитные ограждения. Сейчас ведется строительство пирса и понтонных площадок для буровых машин.

По проекту территория вокруг пруда будет разбита на три зоны: с лекарственными растениями, с сохранением существующего биоценоза и с высокими деревьями на крутом рельефе. Работы по благоустройству завершат к концу года.

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