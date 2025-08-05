Тарычевский пруд в Ленинском округе очистили от наплавного мусора и сорняков

Экологическое мероприятие прошло на набережной Малого Тарычевского пруда в Видном. Волонтеры убрали мусор в рамках всероссийской акции «Вода России» и проекта «Лето с Брусникой».

На субботнике собрали мусор с берега и поверхности воды, пропололи вредоносные сорняки. Также местные жители на надувной лодке очистили водоем от донного и наплавного мусора, используя сачки и водные грабли.

«Флора и фауна Тарычевского пруда крайне разнообразна. Посмотреть на обитателей водоема и порыбачить приходят жители со всего города. Мы заботимся о том, чтобы всем обитателям было комфортно, поэтому стараемся поддерживать благоприятную экологическую обстановку пруда», — сказала управляющая соседского центра компании «Брусника» Елена Будякова.

Организаторами мероприятия стали компания «Брусника» и администрация муниципалитета. Участие приняли также депутаты, активисты «Молодой гвардии» и сотрудники отдела охраны окружающей среды.