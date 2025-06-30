Тарифы на электроэнергию изменятся в Подмосковье с 1 июля

С 1 июля в Московской области вступят в силу новые расценки на электричество для населения и приравненных к нему категорий потребителей. Изменения произойдут в соответствии с федеральным законодательством.

Для жителей домов с газовыми плитами тариф вырастет на 12,6% (92 копейки) и составит 8,25 рубля за киловатт-час. Тем, у кого установлены электроплиты, предусмотрена скидка в размере 20% — для них цена повысится на 1,03 рубля и достигнет 6,60 рубля за киловатт-час.

Сельские жители по-прежнему будут получать льготу в размере 25%, но их тариф увеличится на 1,06 рубля и составит 6,19 рубля за киловатт-час.

Сохранится и дифференциация по времени суток: ночью электроэнергия будет вдвое дешевле чем днем, несмотря на общий рост цен.

С 2024 года в России действует новая система тарифов, которая зависит от объемов потребления. Так. до 3900 киловатт-час в месяц предусмотрен льготный тариф с субсидированием. От 3901 до 6000 киловатт-час назначен частично субсидируемый тариф, а свыше 6001 киловатт-час — полная стоимость без дотаций.

Для садоводческих товариществ, гаражных кооперативов и хозяйственных построек расчет ведется на один объект (участок, гараж или сарай).

Для общедомовых нужд и многодетных семей дифференциации тарифов по диапазонам нет — электроэнергия оплачивается только по льготному тарифу вне зависимости от объема потребления.