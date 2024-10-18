Депутат Мособлдумы проверил Центр поддержки грудного вскармливания в Балашихе

В этом году в Балашихинском родильном доме открылся первый в России центр поддержки грудного вскармливания. Депутат Московской областной думы Тарас Ефимов посетил учреждение и проверил его работу.

Во время визита депутат ознакомился с уроками, которые проводят для будущих мам, а также пообщался с врачами. Заведующий отделением, врач-неонатолог Денис Аксенов на занятии рассказал о плюсах грудного вскармливания, правильной технике кормления и уходе за новорожденными.

«В центре поддержки грудного вскармливания каждая мама ежедневно может получить бесплатную помощь квалифицированных специалистов по грудному вскармливанию», — рассказала главный врач Балашихинского родильного дома Наталья Алимова.

Учреждение было открыто по инициативе Дениса Аксенова. Оно оказывает бесплатную консультативную и диагностическую помощь женщинам по всей России. За короткое время работы центр стал флагманским, привлекая внимание врачей не только из России, но и из стран СНГ.

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