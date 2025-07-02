«Танцы в парке» будут проходить в Серпухове каждый четверг

С 3 июля жители и гости округа вновь смогут окунуться в атмосферу танцев. В парке имени Олега Степанова возобновляются занятия «Танцы в парке».

Каждый четверг, начиная с этой даты, в 18:10 на главной площади парка будут проходить танцевальные вечера. Организаторы постарались сделать эти вечера максимально доступными и комфортными для всех желающих, независимо от возраста и уровня подготовки.

Проводить занятия будет опытный педагог Елена Тютина, руководитель известной в Серпухове студии танца «Релеве». По словам организаторов, под ее руководством даже начинающие танцоры смогут быстро освоить основные движения и почувствовать себя уверенно на танцполе. Елена обещает, что каждый вечер будет посвящен разным танцевальным стилям, от латины до вальса, чтобы каждый участник смог найти что-то себе по душе.