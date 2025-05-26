Танцы, квесты и спортивные тренировки пройдут в парке «Ривьера» в Можайске

В понедельник, 26 мая, гостей парка «Ривьера» в Можайске ждут на площади у сцены. Инструктор Евгений Смирнов в 19:00 проведет там занятие по зумбе. Всех желающих приглашают погрузиться в атмосферу танцевального фитнеса Yevolatin 28 мая в 20:00, сбор участников у якоря. В четверг, 30 мая, в 18:00 для юных жителей Можайска подготовили анимационную программу «Играй. Танцуй. Веселись». А после любители творчества соберутся на мастер-классе «Фантазия творчества». Также 30 мая в 20:00 на площади напротив сцены в нижней части парка «Ривьера» пройдет занятие по зумбе с инструктором Анной Петровой.

Выходные тоже начнутся с зажигательной зумбы. Занятие проведут 31 мая в 10:00 на универсальной площадке. В 13:00 взрослых и малышей ждут на спортивной танцевальной зарядке «Ритм зарядка». Участники соберутся на большой детской площадке в нижней части парка. В 13:35 стартует спортивная программа для детей «Энергия в движении». А в 14:05 юные жители Можайска почувствуют себя в роли тайных агентов в анимационной программе «Школа шпионов». Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классе «Искусство творчества», который пройдет в 14:35 на большой детской площадке в нижней части парка.

Занятие по фланкировке казачьей шашкой пройдет в первый день лета, 1 июня. Местные казаки проведут его в 12:00 на малой скейт-площадке в нижней части парка. Узнать много интересного о разных профессиях можно будет в 12:00 на мероприятии «Город профессий». Воскресный вечер в парке «Ривьера» завершится зумбой в 19:00.

Возрастное ограничение: 6+