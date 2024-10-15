Танцы, конкурсы и квесты организуют для детей актеры театральной студии в Подольске

Во Дворце культуры «Октябрь» городского округа Подольск для детей старше трех лет организуют интерактивные дискотеки. Их проведут актеры театра «Свеча». На одном таком мероприятии смогут принять участие до 150 детей с родителями.

Под руководством Елены Мотасовой актеры театрального коллектива «Свеча» из Подольска организуют для малышей старше трех лет интерактивные дискотеки. Мероприятия проведут один раз в месяц в фойе театрально-концертного зала Дворца культуры «Октябрь». Программы длительностью один час будут отличаться друг от друга, развлекут детей разные сказочные герои. Ребята смогут потанцевать, поучаствовать в квестах и конкурсах.

Ближайшее мероприятие пройдет 20 октября: ребятам старше шести лет покажут спектакль «Мишкина каша» по мотивам рассказов писателя Николая Носова. Следующую встречу запланировали на 24 ноября в 13:00. На сайте Дворца культуры «Октябрь» можно увидеть афишу мероприятий для взрослых и детей.

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