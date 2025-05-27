Танцы, игры и конкурсы для детей провели в парках в Одинцове и Звенигороде

На открытых площадках в Одинцове и Звенигороде организовали развлекательную программу «Мой парк — моя история». Гости увидели живые музыкальные выступления и танцы, поучаствовали в спортивных интерактивах, играх и конкурсах для всей семьи.

Особое внимание уделили развитию творческих навыков. В парке Раздолье открылась настоящая музыкальная школа, где вместе с опытными педагогами дети смогли научиться играть на гуслях — древнем музыкальном инструменте, символе народной культуры. Здесь же организовали масштабный квест для юных исследователей. Участники разгадывали загадки и узнавали тайны и легенды парка, а в конце даже оставили свой след в его истории — написали письма в будущее и создали свою маленькую экспозицию.

Также в городском парке Звенигорода в Одинцове организовали народные гулянья с конкурсами, играми и мастер-классами, которые порадовали не только детей, но и их родителей. Эти мероприятия сплотили маленьких гостей, помогли им еще больше познакомиться с культурными традициями округа.