Танцовщицы из Клина завоевали награды на международном конкурсе в Китае

Юные танцовщицы из города Клин вернулись с международного конкурса «Весенняя капель», который проходил в китайском городе Харбин. Коллектив «Созвездие» порадовал жюри и зрителей яркими выступлениями и завоевал высокие награды.

По словам руководителя хореографической школы оздоровительного лагеря «Горизонт» Натальи Кирьяновой, подготовка к конкурсу шла целый год. Девушки оттачивали мастерство, работали над техникой и эмоциональностью, создавая яркую программу.

На конкурсе коллектив представил патриотические и символичные номера, посвященные Великой Победе, а также народные танцы и современную эстраду. Особенно удачными стали «Вепсская круга» и «Калинка-малинка», которые взяли Гран-при, а номера «Мы маленькие дети», «Обелиск» и молдавский танец «Бетутта» — первые места.

Глава городского округа Василий Власов наградил руководителя коллектива благодарственным письмом и цветами за успешное выступление в Китае.

Сейчас участницы коллектива готовятся к отчетному концерту, который пройдет 26 апреля в Майдановском клубе, и ко Дню Победы.