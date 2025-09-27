Танцовщица из Химок выступит на телевизионном шоу федерального канала

Телеканал «Россия-Культура» продолжает премьерный показ нового сезона хореографического проекта «Большие и маленькие». Четвертый выпуск посвящен народному танцу. В эту субботу, 27 сентября солистка ансамбля «Химчаночка» школы искусств имени Верстовского Аделия Сафиуллина представит танцевальную программу.

«Для меня народный танец — это не только красивые движения и яркие костюмы, это возможность рассказать зрителям о традициях и культуре разных народов, передать эмоции и настроение через танец, — рассказала юная артистка. — Я очень счастлива участвовать в таком масштабном проекте и благодарна свои педагогам и моим родителям», — отметила 11-летняя Аделия Сафиуллина.

Съемки седьмого сезона проекта прошли на киностудии «Мосфильм», где юная телезвезда показала свое мастерство, исполнив венгерский танец. Ведущая программы — прима-балерина Большого театра, народная артистка России Светлана Захарова.

В Детскую школу искусств имени Верстовского в Химках Аделия пришла, когда ей было четыре года. За время своей творческой деятельности солистка ансамбля «Химчаночка» становилась многократным обладателем Гран-при и лауреатом многочисленных городских, всероссийских, международных фестивалей и конкурсов.

В 2025 году Аделия Сафиуллина возглавила рейтинг солистов детских школ искусств Московской области и стала победителем губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья».