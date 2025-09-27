Танцовщица из Химок выступит на телевизионном шоу федерального канала
Телеканал «Россия-Культура» продолжает премьерный показ нового сезона хореографического проекта «Большие и маленькие». Четвертый выпуск посвящен народному танцу. В эту субботу, 27 сентября солистка ансамбля «Химчаночка» школы искусств имени Верстовского Аделия Сафиуллина представит танцевальную программу.
Съемки седьмого сезона проекта прошли на киностудии «Мосфильм», где юная телезвезда показала свое мастерство, исполнив венгерский танец. Ведущая программы — прима-балерина Большого театра, народная артистка России Светлана Захарова.
«Для меня народный танец — это не только красивые движения и яркие костюмы, это возможность рассказать зрителям о традициях и культуре разных народов, передать эмоции и настроение через танец, — рассказала юная артистка. — Я очень счастлива участвовать в таком масштабном проекте и благодарна свои педагогам и моим родителям», — отметила 11-летняя Аделия Сафиуллина.
В Детскую школу искусств имени Верстовского в Химках Аделия пришла, когда ей было четыре года. За время своей творческой деятельности солистка ансамбля «Химчаночка» становилась многократным обладателем Гран-при и лауреатом многочисленных городских, всероссийских, международных фестивалей и конкурсов.
В 2025 году Аделия Сафиуллина возглавила рейтинг солистов детских школ искусств Московской области и стала победителем губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья».