Танцоры с ОВЗ из Балашихи стали призерами всероссийского фестиваля

Танцоры с ограниченными возможностями здоровья из Балашихи стали лауреатами хореографического фестиваля «Матушка Россия». Артисты получили кубок и золотые медали.

Подопечные Балашихинского социального центра продемонстрировали зрителям и жюри номер под названием «Индийске пальчики». Танцоры также прошли по красной ковровой дорожке, где их приветствовал продюсер проекта Родион Газманов.

«Наш коллектив прошел с гордостью, демонстрируя свои достижения и талант», — рассказала руководитель семейного клуба «Аленький цветочек» Ольга Ушакова.

Организаторов фестиваля стал творческий центр Ангелины Шкарупиной «Броско», который ищет и поддерживает молодыз таланливых танцоров.