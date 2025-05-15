Танцоры с ОВЗ из Балашихи стали призерами всероссийского фестиваля

Танцоры с ограниченными возможностями здоровья из Балашихи стали лауреатами хореографического фестиваля «Матушка Россия». Артисты получили кубок и золотые медали.
Подопечные Балашихинского социального центра продемонстрировали зрителям и жюри номер под названием «Индийске пальчики». Танцоры также прошли по красной ковровой дорожке, где их приветствовал продюсер проекта Родион Газманов.
«Наш коллектив прошел с гордостью, демонстрируя свои достижения и талант», — рассказала руководитель семейного клуба «Аленький цветочек» Ольга Ушакова.
Организаторов фестиваля стал творческий центр Ангелины Шкарупиной «Броско», который ищет и поддерживает молодыз таланливых танцоров.
Три человека и четыре организации попали в обновленный реестр иноагентов
Подростка с критически низкой массой тела спасли в МОЦОМД
В Кремле анонсировали возможный международный телефонный разговор вечером
Водитель иномарки насмерть сбил мотоциклиста в Подмосковье
Жители Солнечногорска смогут перейти на электронные квитанции по оплате ЖКУ
Многодетная мать из Балашихи родила седьмого ребенка
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте