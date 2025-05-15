Танцоры с ОВЗ из Балашихи стали призерами всероссийского фестиваля

Фото: ГБУСО МО "КЦСОР "Балашихинский"

Танцоры с ограниченными возможностями здоровья из Балашихи стали лауреатами хореографического фестиваля «Матушка Россия». Артисты получили кубок и золотые медали.

Подопечные Балашихинского социального центра продемонстрировали зрителям и жюри номер под названием «Индийске пальчики». Танцоры также прошли по красной ковровой дорожке, где их приветствовал продюсер проекта Родион Газманов.

«Наш коллектив прошел с гордостью, демонстрируя свои достижения и талант», — рассказала руководитель семейного клуба «Аленький цветочек» Ольга Ушакова.

Организаторов фестиваля стал творческий центр Ангелины Шкарупиной «Броско», который ищет и поддерживает молодыз таланливых танцоров.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте