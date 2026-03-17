Танцоры из Зарайска выступили на паркете «Большого Приза Динамо»

Московский паркет принял один из самых статусных и массовых турниров в российском графике — «Большой Приз Динамо». Эти соревнования ежегодно собирают сотни сильнейших пар со всех уголков страны.

В этом году в условиях конкуренции воспитанники танцевально-спортивного клуба из Зарайска под руководством Елены Вапна вошли в число призеров. Зарайская школа танца была представлена сразу в нескольких дисциплинах.

«В открытом классе европейской программы, где оценивается элегантность, плавность линий и безупречное исполнение пяти классических танцев, блестящий результат показал дуэт Бориса Вапна и Арины Дмитриевой. Пара завоевала почетное третье место, оставив позади десятки титулованных соперников. Не менее эмоциональным стало выступление в латиноамериканской программе открытого класса», — отметили организаторы.

Николай и Светлана Вапна поднялись на третью ступень пьедестала. Таким образом, зарайский клуб оформил своеобразный «бронзовый дубль» в самых сложных категориях турнира. Достойный результат показала и юная Александра Линькова. Выступая в латиноамериканской программе, она заняла седьмое место.