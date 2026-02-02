Танцоры из Зарайска выступили на хореографическом конкурсе в Коломне

Образцовая хореографическая студия «Надежда»
Фото: Образцовая хореографическая студия «Надежда»

Коломна стала центром притяжения для танцоров из разных регионов. Здесь состоялся Международный хореографический конкурс «Народное признание», объединивший более 500 участников.

«Высокий статус мероприятия подчеркивал состав судейской коллегии, в которую вошли: народная артистка РФ Татьяна Евсюкова, заслуженный артист РФ Петр Гальперин и ведущий балетмейстер Ксения Голыжбина», — сообщили организаторы.

Округ на этом масштабном форуме представили воспитанники образцовой хореографической студии «Надежда». Арина Степнова покорила жюри и зрителей хореографической композицией «Огневушка-поскакушка». Артистка стала лауреатом I степени. В возрастной категории восемь-девять лет трио в составе Михаила Зиновьева, Кристины Канунниковой и Софии Копцевой завоевало диплом лауреата II степени. Они представили народный танец «Как-то раз на Яблочный Спас». Елизавета Авдеева с белорусским танцем «Паванька» стала лауреатом II степени.

