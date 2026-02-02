Танцоры из Зарайска выступили на хореографическом конкурсе в Коломне

Коломна стала центром притяжения для танцоров из разных регионов. Здесь состоялся Международный хореографический конкурс «Народное признание», объединивший более 500 участников.

«Высокий статус мероприятия подчеркивал состав судейской коллегии, в которую вошли: народная артистка РФ Татьяна Евсюкова, заслуженный артист РФ Петр Гальперин и ведущий балетмейстер Ксения Голыжбина», — сообщили организаторы.

Округ на этом масштабном форуме представили воспитанники образцовой хореографической студии «Надежда». Арина Степнова покорила жюри и зрителей хореографической композицией «Огневушка-поскакушка». Артистка стала лауреатом I степени. В возрастной категории восемь-девять лет трио в составе Михаила Зиновьева, Кристины Канунниковой и Софии Копцевой завоевало диплом лауреата II степени. Они представили народный танец «Как-то раз на Яблочный Спас». Елизавета Авдеева с белорусским танцем «Паванька» стала лауреатом II степени.