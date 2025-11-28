Танцоры из Зарайска повысили квалификацию на курсах в Костроме

Участники образцовой хореографической студии «Надежда» продолжают активно развиваться и осваивать новые методики. Танцоры из Зарайска окончили курсы в «Губернской балетной школе» города Костромы, что стало значимым шагом на пути к профессиональному росту как для педагогов, так и для их воспитанников.

В процессе обучения преподаватели и выпускники студии получили ценные знания по различным направлениям, включая методику преподавания хореографических дисциплин» и технологию создания хореографического произведения. Педагог студии Оксана Губернаторова вместе с выпускницами Александрой Саркисян и Алиной Корнеевой активно участвовали в процессе, получив бесценный опыт от заслуженных артистов России Алексея и Ирины Рубцовых.

Студия «Надежда» регулярно организует совместные поездки педагогов и учеников на мастер-классы и учебно-тренировочные сборы, такие как «Погружение в народный танец» и «Экспресс». Эти мероприятия способствуют не только обучению, но и укреплению командного духа. Кроме того, в феврале, марте и апреле следующего года запланированы учебно-тренировочные сборы в пансионате «Салют», которые станут для танцоров отличной возможностью продолжить свое обучение и совершенствование.