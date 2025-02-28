Танцоры из Зарайска победили на всероссийском конкурсе

Фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Отражение» собрал талантливых танцоров, которые представили номера в разных жанрах. Участники хореографического ансамбля «Театр танца „Антре“» завоевали призовые места.

Танцоры из Центра досуга «Победа» представили на суд жюри сразу несколько постановок. Особенно впечатлила зрителей старшая группа, исполнившая пляску «Прилепские переборы», основанную на традиционном хореографическом материале Курской области. Их выступление было удостоено звания лауреата I степени.

Также лауреатом I степени стала средняя группа с круговой кадрилью на фольклорном танцевальном материале Костромской области «Поиграем в козлика». Анастасия Баранова, исполнившая сольный номер «Обновка», получила звание лауреата II степени.

«Поздравляем наших талантливых артистов, их руководителей и всех, кто поддерживает творчество. Желаем вдохновения, новых побед и ярких постановок. Вы — гордость Зарайска», — сообщили в Центре досуга «Победа».