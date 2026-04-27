Танцоры из Воскресенска выступили на гала-шоу творческих игр стран БРИКС

Ансамбль эстрадно-спортивного танца «Ритм» детской школы искусств «Элегия» из Воскресенска под руководством Ирины Макеевой 21 апреля выступил на гала-шоу победителей вторых открытых международных детских творческих игр стран БРИКС. Мероприятие состоялось в концертном зале «Москва».

Организаторами события выступили Ассоциация деятелей детского творчества совместно с РРОД «Синергия талантов». В играх приняли участие ребята из более чем 50 стран. Все активности игр помимо конкурсной составляющей несут образовательную функцию и помогают узнать больше о культуре, истории и народном творчестве стран БРИКС.

Церемонию открыл гимн игр, под который победители с флагами стран БРИКС вышли на сцену. Для воскресенского коллектива участие в таком событии стало большой честью и значимым профессиональным опытом.