Танцоры из Воскресенска стали призерами всероссийского фольклорного конкурса

В Раменском прошел всероссийский фольклорный конкурс «Казачий круг — 2024!», который собрал талантливые коллективы со всей страны. Особое внимание привлекли выступления трех коллективов из Дворца культуры «Химик», которые вернулись домой с почетными наградами.

Народный коллектив ансамбля народного танца «Карусель» под руководством Марины Мезиновой завоевал Диплом Лауреата I премии. Их выступление покорило жюри яркими костюмами и энергичными танцами, отражающими богатство народных традиций.

Ансамбль народного танца «Сувенир», руководимый Заслуженным работником культуры РФ Марией Тышецкой, также удостоился Диплома Лауреата I премии. Коллектив продемонстрировал высокий уровень мастерства и глубокое понимание фольклорного наследия.

Образцовый коллектив Фольклорный ансамбль «Жемчужинка», выступивший под руководством Елены Валенковой и концертмейстера Юрия Бобошко, также получил Диплом Лауреата I премии. Их исполнение было отмечено за уникальный подход к сохранению и популяризации казачьих песен и танцев.

Организаторами мероприятия выступили Министерство культуры РФ и Фонд Фридриха Липса «Мир Высокого искусства». Конкурс стал настоящим праздником фольклора, объединившим участников и зрителей в стремлении сохранить и приумножить культурное наследие России.

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