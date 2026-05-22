Танцоры из Воскресенска победили на всероссийском и международном конкурсах

Хореографический коллектив «Ювента» из Дворца культуры «Химик» выступил на открытом всероссийском фестивале хореографического искусства «Баланс» и стал лауреатом первой и второй степеней. Ансамбль народного танца «Эдельвейс» из Дворца культуры «Юбилейный» завоевал награды на международном хореографическом конгрессе «Планета Танец» в Москве.

Подопечные Александры Курченковой и Кристины Симанженковой победили в двух номинациях, став лауреатами первой и второй степеней.

Ансамбль «Эдельвейс» под руководством Елены Политовой стал лауреатом первой степени, трижды лауреатом второй степени и лауреатом третьей степени. Конгресс прошел в концертном зале «Измайлово» в Москве.

Администрация Воскресенска поздравила коллективы и их руководителей со знаковыми достижениями, пожелали ярких выступлений, вдохновения и новых побед.