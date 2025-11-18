Танцоры из Серпухова стали лауреатами всероссийского конкурса

Всероссийский конкурс хореографического искусства «Параграф N…» завершился в Чехове. В творческом состязании высокие результаты показал образцовый коллектив из Серпухова — хореографическая студия «Вероника».

Конкурс собрал сильнейшие коллективы, которые представили на суд профессионального жюри множество ярких номеров. Выступления оценивали признанные специалисты в области хореографии: Руслан Пшеничных, Антон Косов и Светлана Кузнецова.

Хореографическая студия «Вероника», которой руководит Марина Арабова, показала несколько постановок. Высокий уровень исполнительского мастерства ребят из Серпухова был отмечен ведущими хореографами страны, которые присудили коллективу несколько наград различной степени.

Хореографическая композиция «Найти свой свет» и номер «Воедино по течению» были отмечены дипломами лауреатов первой степени, а постановки «Человек не черновик» и «МРТ» — второй степени.