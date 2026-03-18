Танцоры из Серпухова стали лауреатами международного конкурса

Воспитанники творческого альянса «Мой мир» приняли участие в фестивале «Дивный остров» в Санкт-Петербурге. Коллектив завоевал диплом лауреата I степени в двух направлениях: хореография и театр моды.

Юные артисты из Детской школы искусств имени А. А. Алябьева и Образовательного комплекса «Пущино» выступали в разных возрастных группах. Жюри отметило высокий уровень подготовки, оригинальность постановок и эмоциональную насыщенность номеров. Каждое выступление отличалось тщательной проработкой деталей.

Заместитель главы округа Оксана Лебедева назвала победу результатом многолетней работы руководителя Владислава Афонина, педагогов Ирины Лариной и Юлии Махановой, а также художника-дизайнера Оксаны Воробьевой. Она пожелала коллективу новых успехов и вдохновения, отметив, что альянс «Мой мир» — гордость Серпухова.