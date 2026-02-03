Танцоры из Серпухова получили 37 высших наград на всероссийском конкурсе

Образцовая хореографическая студия «Сильфида» отличилась на конкурсе-фестивале «Новое время». Серпуховские танцоры получили гран-при и денежный грант в размере 30 000 рублей.

Мероприятие состоялось 31 января на большой сцене дворца культуры «Арена Калужского турбинного завода» в Калуге и собрало лучшие хореографические коллективы из Москвы, Санкт‑Петербурга и других регионов. Студия из Серпухова продемонстрировала высочайший уровень мастерства.

Помимо денежного приза и гран-при, который получила группа «Прорыв» под руководством балетмейстера Кристины Селивановой, воспитанники студии были удостоены 24 званий лауреата первой степени и 12 званий лауреата второй степени. Жюри также присудило им четыре специальных приза за лучшую режиссуру и сценическое воплощение.

Отличились номера в различных стилях — от современной хореографии до хип-хопа и детского танца. Высокий уровень продемонстрировали группы под руководством педагогов Виктории Исаевой и Марии Баракиной.

Заместитель главы муниципалитета Оксана Лебедева поздравила коллектив, отметив, что этот успех подтверждает статус серпуховской школы танца на всероссийском уровне.