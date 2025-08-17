Танцоры из Серпухова победили на областном конкурсе народных культур

Образцовый коллектив «Ансамбль танца „Славянский лик“» из Серпухова победил на Областном фестивале-конкурсе национальных культур «Душой хранимое наследство». Юные артисты заняли два первых места среди участников 12-15 лет и 16-18 лет.

Конкурс, организованный Министерством культуры и туризма Московской области, состоял из двух этапов. Выступления участников оценивали шесть экспертов.

Отметим, что «Ансамбль танца „Славянский лик“» существует в Серпухове уже 39 лет. Руководят коллективом Джамиля Старостина и Павел Тепляшин. Ансамбль воспитал талантливых артистов, которые участвуют в соревнованиях разного уровня не только в России, но и за рубежом. Сейчас в коллективе занимаются свыше 150 ребят.

