Танцоры из Реутова стали победителями всероссийского фестиваля

Всероссийский чемпионат по танцам RDS собрал сильнейшие коллективы из разных регионов страны. Реутов на конкурсе достойно представила танцевальная лаборатория G-dance studio Центра культуры и искусств.

Танцевальная студия из Реутова участвовала в чемпионате полным составом рабочих групп и завоевала множество наград.

В блоке «Чемпионат» G-dance studio выиграла сразу пять золотых наград. Группа G-creative дебютировала с премьерой номера White и победила в номинации «Авторский стиль». Триумфатором сразу в трех номинациях стала группа G teens с номерами «Монолог моей души», «Веди меня» и «Бал». Победу в сольной категории одержала Елена Добрынина с композицией Move.

Группы Children G с номером «Серые люди» заняла второе место в номинации «Авторский стиль», а группа AveraGe удостоилась специального приза за лучшую идею номера с постановкой «Индихоп».

В блоке «Фестиваль»отличились младшие участники реутовского коллектива. Группы AveraGe и Children G стали лауреатами второй степени.