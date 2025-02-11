Танцоры из Раменского стали лауреатами международного конкурса

В Москве состоялся международный фестиваль-конкурс хореографического искусства «Танцевальные диалоги. Премия Руслана Пшеничного». В конкурсе приняли участие талантливые коллективы из разных уголков страны, включая ансамбли Дома культуры «Сатурн» из Раменского.

Коллективы «Эльдорадо», «Спутник Эльдорадо», «Тандем» и «Атмосфера» продемонстрировали высокий уровень мастерства и стали лауреатами в номинациях «Эстрадный танец» и «Современный сценический танец».

Народный коллектив ансамбля эстрадного танца «Эльдорадо» завоевал звание лауреата I степени за композицию «Там, где пахнет пустыней». Коллектив «Спутник Эльдорадо» получил II степень за номер «Не опуская рук». Танцевальный ансамбль «Тандем» стал лауреатом II степени с композицией «Главное — дисциплина!». Коллектив современного танца «Атмосфера» также удостоился II степени за постановку «Время моих мечтаний».

Отдельного внимания заслуживают наставники коллективов — Ирина Печенкина, Ольга Барабаш, Галина Геллер, Наталья Юршина и Владимир Сазонов. Их труд был отмечен благодарственными письмами и медалями «Лучшему руководителю коллектива-участника премии Руслана Пшеничного».

Начало месяца для раменских танцоров выдалось насыщенным и успешным, что стало прекрасным стартом для новых достижений.