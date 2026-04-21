Танцоры из Раменского округа выиграли Гран-при международного фестиваля

Конкурс «Наследники талантов» прошел в театре Надежды Кадышевой «Золотое кольцо» при поддержке Министерства культуры и Министерства образования Российской Федерации. Фестиваль объединил сотни участников со всей страны.

Танцевальный коллектив «Созвездие» отделения дополнительного образования второй гимназии Раменского под руководством педагога Натальи Тороповой стал триумфатором хореографического мероприятия. Артисты завоевали Гран-при и пять наград высшего достоинства.

Звания лауреатов первой степени удостоились постановки «Заклички весны», «Обережные», «Красота внутри каждого» и «Как бы не вляпаться». Танец «Начало новой эпохи или первые зеленые следы» стал лауреатом второй степени.

Коллектив также получил специальную номинацию «За балетмейстерскую интерпретацию хореографического материала в постановке» за танец «Как бы не вляпаться». Руководитель коллектива Наталья Торопова награждена благодарностью за высокий профессиональный уровень подготовки участников фестиваля.