Танцоры из Красноармейска выступили на первенстве России по брейкингу

Четверо представителей городского округа Пушкинский недавно участвовали в чемпионате и первенстве России по брейкингу во Дворце гимнастики Ирины Винер. Возможность принять участие в соревнованиях танцоры получили благодаря набранным очкам на турнирах Москвы и Московской области.

Команду Last Point из Красноармейска представляли три девушки 13-15 лет: Ирина Васина, Екатерина Должникова и Анастасия Фисак. Школу танцев и граффити BLACK BOX из Пушкино на соревнованиях представлял Владислав Шелепов.

Все участники достойно представили свои номера, однако, несмотря на хорошие выступления, остались без призовых мест. Для девушек это был дебют на соревнованиях такого уровня.

В студии Last Point занимаются около 30 воспитанников, которые тренируются три раза в день по часу. Для достижения высоких результатов необходимо усердно работать. Девушки, пробившиеся на чемпионат, занимаются в среднем в три раза больше остальных учеников.