Танцоры из Подольска выступили на концерте в Музее Победы

Мероприятие проводилось в рамках всероссийского патриотического конкурса детского и юношеского творчества «Журавли Победы». В нем приняли участие ребята из хореографической студии «Фламинго».

Подольские артисты показали в Музее Победы на Поклонной горе яркую и интересную программу, составленную из танцев народов мира. В нее вошли индийский танец «Радхарани», «Молдавская сюита», грузинский Ertxel mtashi, номера «Баллада о родном крае», «Как сходились братцы разгуляться», «Щеголец» и многие другие.

Зрители очень тепло и эмоционально принимали танцоров, встречая каждый номер бурными аплодисментами. На концерт приехали и особые гости — дети, которые проходят терапию после излечения от онкологических заболеваний. Выступление артистов из «Фламинго» стало для малышей особым подарком.

Хореографический коллектив из Подольска в 2023 году стал лауреатом фестиваля «Творчество юных» и получил возможность участвовать в проекте на телеканале «Культура».

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