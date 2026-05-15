Танцоры из Подольска выиграли Гран-при фестиваля хореографического искусства

Высшую награду на престижном межнациональном конкурсе хореографического искусства «Золотые перезвоны» в Суздале завоевал шестой класс балетной студии «Синяя птица» из городского округа. Творческое состязание проходило в одном из древнейших городов России и собрало множество талантливых коллективов.

Под руководством опытного балетмейстера Евгении Чурочкиной юные подольчанки не только достойно представили свой муниципалитет, но и сумели покорить строгое жюри. Юные артистки завоевали Гран-при в номинации «Современная хореография».

Помимо этого, коллектив стал лауреатом первой степени в двух сложнейших категориях — «Классический танец» и «Народный танец», а также получил звание лауреата второй степени в номинации «Эстрадный танец».

Это уже не первая награда в копилке подольских балерин. Ежегодно коллектив участвуют в различных конкурсах, в которых становится победителем или призером.