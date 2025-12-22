Танцоры из Подольска стали лауреатами всероссийского фестиваля

Хореографическая студия «Подольчане» дома культуры имени Карла Маркса показала высокие результаты на I всероссийском хореографическом конкурсе-фестивале «Танцующая страна» в Москве. Жители Подольска завоевали четыре высших звания лауреата первой степени и одно — второй степени.

Юные артисты студии под руководством Ольги Бобылевой и Анастасии Самсоновой представили жюри пять хореографических постановок. Номера посвятили истории и культуре России. Эксперты высоко оценили мастерство и талант подольских танцоров.

Ранее студия стала лауреатом первой степени на V международном хореографическом конкурсе «Восхождение» в Калининграде. Специальный приз за хореографическое мастерство вручили руководителю образцового коллектива Андрею Попову.

Юные артисты также пишут письма и открытки для военнослужащих и выступают в военном госпитале перед ранеными защитниками.