Танцоры из Подольска одержали победу на главном турнире сезона

Пара Олег Мясников и Виктория Кизиева поднялась на высшую ступень пьедестала почета, победив в категории «Танцы без правил» — европейская программа. В упорной борьбе на паркете спортсмены продемонстрировали безупречную технику и артистизм, обойдя 70 сильнейших дуэтов. Подготовкой пары руководит директор «Спортданса» Анна Щукина, а тренирует чемпионов опытный наставник Игорь Луцков.

Ранее в рамках этих же соревнований танцоры из Подольска вошли в топ-10 международного зачета среди юниоров до 16 лет, заняв почетное девятое место из 283 пар. Победа в категории «Танцы без правил» стала красивым и убедительным завершением их выступления на главном турнире лета.