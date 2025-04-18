Танцоры из Павловского Посада завоевали Гран-при международного конкурса

Международный конкурс «Жемчужина Поволжья», собравший сотни талантливых исполнителей со всей страны и ближнего зарубежья, прошел в Нижнем Новгороде. В этом престижном мероприятии приняла участие хореографическая студия «Гармония» Дворца культуры «Павлово-Покровский» из Павловского Посада.
Под руководством балетмейстеров Натальи Лесниковой и Валентины Бариновой коллектив «Гармония» продемонстрировал высокий уровень мастерства, завоевав Гран-при конкурса и став дважды лауреатом первой степени. Это достижение подтверждает значительный вклад студии в развитие хореографического искусства и ее репутацию на российской сцене.
Конкурс «Жемчужина Поволжья» проводится ежегодно и служит платформой для обмена опытом и демонстрации творческих достижений среди коллективов и исполнителей. Победа в таком престижном конкурсе является значимым достижением для любого коллектива и свидетельствует о высоком уровне подготовки и профессионализме участников.
Хореографическая студия «Гармония» продолжает активно развиваться, участвовать в различных конкурсах и фестивалях, подтверждая статус одного из ведущих хореографических коллективов региона.
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