Танцоры из Павловского Посада стали призерами международного конкурса

Два танцевальных коллектива дома культуры «Большедворский» Павлово-Посадского округа успешно выступили на конкурсах различного уровня. Артисты стали призерами международного и всероссийского фестивалей.

На II международном конкурсе-фестивале хореографического искусства «Энергия танцев» отличился коллектив народного танца «Искорка», которым руководит Елена Шишкина. Участники ансамбля стали лауреатами второй степени.

Коллектив эстрадного танца «Феерия» под руководством Ирины Ирвачевой был удостоен диплома лауреата третье степени на всероссийском открытом конкурсе современного танца «Красная гора».

Руководство дома культуры «Большедворский» поздравило творческие коллективы с этим успехов, отметив, что завоеванные награды стали результатом многочасовых репетиций и свидетельство преданности искусству танца. «Пусть эти победы станут лишь одной из многих ярких страниц в истории коллективов. Продолжайте гореть, сиять и дарить миру красоту народного танца!» — пожелало артистам руководство ДК.