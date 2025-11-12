Танцоры из Озер выиграли Гран-при всероссийского хореографического конкурса

Гран-при и еще шесть званий лауреатов первой степени завоевал образцовый коллектив «Детский хореографический ансамбль „Ровесник“ городского центра культуры и досуга города Озеры на юбилейном пятом Всероссийском хореографическом конкурсе „РОСТ“. Значимое событие в культурной жизни всей страны прошло в Твери.

В конкурсе приняли участие 38 коллективов из разных регионов России — более 1,1 тысячи участников подарили зрителям 180 ярких и запоминающихся номеров, показав современные, эстрадные и народные танцы. По итогам состязаний Гран-При, а вместе с ним еще шесть первых мест в различных номинациях взял ансамбль «Ровесник» из Озер.

Напомним, это уже вторая серьезная победа озерского коллектива в этом году. Ранее сразу три группы «Ровесника» — младшая, средняя и старшая — с триумфом выступили на Международном фестивале-конкурсе народного танца «Танец. Культура. Традиция» в Туле, завоевав в общей сложности восемь высших наград: Гран-при и семь первых мест в различных номинациях.